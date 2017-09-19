Сайнс: гонка в Сингапуре — одна из лучших в карьере

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал недавнюю гонку на этапе Формулы-1 в Гран-при Сингапуре, отметив, что она стала для него лучшей в карьере.

«Без всяких сомнений, это одна из лучших гонок в карьере. У меня был отличный темп на дождевых шинах и очень хороший на использованных промежуточных шинах. Прохождение гонки на „ультрасофте“ также прошло хорошо. Мы завершили гонку на четвёртом месте, что было чем-то невероятным.

Невзирая на сложный старт, я оставался спокойным, так как понимал, что нам предстоит долгая гонка", — приводит слова Сайнса Autosport.

После Гран-при Сингапура Сайнс занимает в общем зачёте девятое место, имея в активе 48 очков.