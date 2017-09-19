Вольф посочувствовал «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями относительно схода обоих болидов «Феррари» в гонке Гран-при Сингапура, выразив итальянской команде сочувствие.

«Перед стартом гонки в Сингапуре мы думали, как бы минимизировать наши потери, но мы уехали отсюда с первым и третьим результатами. С точки зрения наших перспектив это отличный результат. Но я переживал ранее ситуацию подобную той, которая случилась с „Феррари“, и это ужасно.

С того момента как Льюис захватил лидерство, стало ясно, что гонка складывается наилучшим образом. Тем не менее впереди ещё шесть этапов, и в каждой гонке с нами может случиться то же, что приключилось с «Феррари». Поэтому нам нужно оставаться предельно сконцентрированными и извлекать максимум из каждой гонки", — приводит слова Вольфа Motorsport Week.