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Трулли: одна ошибка «Мерседеса», и Феттель вернётся

19 сентября 2017, вторник. 20:32 Авто

Бывший пилот Формулы-1 Ярно Трулли считает, что, несмотря на неудачу «Феррари» на Гран-при Сингапура, говорить о прекращении борьбы за титул всё ещё преждевременно.

«Если вы хотите кого-то обвинить в инциденте на Гран-при Сингапура, то скажу, что Феттель мог выполнить манёвр получше. Но чемпионат заканчивается не сейчас, впереди ещё шесть гонок, и в каждой из них можно набрать 25 очков, так что произойти может всё что угодно.

Понятно, отставание в 28 очков кажется большим, но для возвращения Феттеля будет достаточно одной ошибки «Мерседеса».

От «Феррари» можно ожидать чего угодно. Мы увидели их конкурентоспособными, когда никто на это не рассчитывал, так что ничего не потеряно. История завершится, когда пилоты увидят клетчатый флаг на финише в последней гонке", — приводит слова итальянца La Gazzetta dello Sport.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари Себастьян Феттель Ярно Трулли Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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