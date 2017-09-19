Росси примет решение об участии на Гран-при Арагона 20 сентября

Пилот Yamaha Movistar Валентино Росси прошёл второй день частных тестов на трассе в Мизано, сообщает Autosport. Сегодня итальянцу удалось преодолеть 20 кругов. По словам пилота, после вторничных тестов он чувствует себя лучше, чем накануне.

Завтра Росси предстоит пройти медицинское обследование, после чего он и примет окончательное решение о том, сумеет ли он вернуться на трассу на Гран-при Арагона, проведение которого намечено на ближайший уик-энд.

Итальянец получил перелом ноги менее трёх недель назад, ожидалось, что он останется вне соревнований минимум на 30-40 дней.