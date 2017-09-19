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Сайнс: без «Ред Булл» меня бы не было в Формуле-1

19 сентября 2017, вторник. 22:16 Авто

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс высказал признательность руководству «Ред Булл». По словам испанца, без этой команды он бы не получил возможности построить карьеру в Формуле-1.

«Без „Ред Булл“ меня бы не было в Формуле-1, и без „Ред Булл“ я бы не смог предпринять шаг, который меня ждёт, — переход в „Рено“. Вы находитесь полностью в их руках, это то, что я почувствовал в последние пару месяцев. Они великолепно сделали свою работу. Благодарен за это Хельмуту Марко.

Я никогда не испытывал разочарования в «Торо Россо». Мои результаты это доказывают. Пилот, который испытывает разочарование, никогда не сможет показывать такие результаты. Просто я очень амбициозен, думаю, «Ред Булл» также заинтересован в таких пилотах.

«Ред Булл» сделал всё идеально как для себя, так и для меня. В итоге все довольны, в том числе и «Рено». Думаю, «Торо Россо» создавалась для того, чтобы молодые пилоты формировались и могли выступать в «Ред Булл». Мне не представилась такая возможность, но у меня есть другой шанс. Я буду ездить с той же силовой установкой и за ту команду, которая имеет устойчивые связи с «Рено». Это хорошо для меня, для «Ред Булл» и для «Рено»", — цитирует испанца Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Карлос Сайнс-младший
Новости. Авто
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