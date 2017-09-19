Йос Ферстаппен: если бы Феттеля наказали, то чемпионат был бы окончен

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, в очередной раз подверг критике пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. Ферстаппен-старший полагает, что в тройной аварии на Гран-при Сингапура виноват именно немец, а решение не наказывать его было чисто политическим.

«Я думаю, что Феттеля не стали наказывать из политических соображений. Если бы ему дали реальное наказание, то чемпионат можно было бы считать оконченным. Именно потому, думаю, ему удалось избежать наказания», — цитирует Ферстаппена-старшего Motorsport Magazin.