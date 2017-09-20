Решение об участии «Астон Мартин» в Формуле-1 зависит от нового регламента

Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» планирует увеличить присутствие в Формуле-1, в частности, компания намерена стать титульным спонсором «Ред Булл». Также не раз говорилось о возможном непосредственном участии компании в Формуле-1. Теперь же, исполнительный директор компании Энди Палмер, подтвердил заинтересованность «Астон Мартин» выступить в «Больших призах» в качестве независимого поставщика силовых установок, отметив, что такое решение будет зависеть от нового регламента.

«Я веду переговоры о том, что из себя будет представлять программа нашей компании в спорте в следующем году, но многое зависит и от регламента на силовые установки на 2021-й год. Если в Формуле-1 станет больше элемента шоу и театра, и если цена двигателей снизится, мы будем заинтересованы стать независимым поставщиком силовых установок.

При таких раскладах наше появление в Формуле-1 могло бы иметь смысл даже в 2018 году. Надеюсь, скоро мы будем знать всё о новом регламенте", — цитирует слова Палмера Sky Sports.