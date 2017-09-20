Дорнбос: после аварии в Сингапуре Феттель не заслуживает чемпионства

Бывший пилот Формулы-1 голландец Роберт Дорнбос считает, что в аварии на старте гонки Гран-при Сингапура виноват пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Стюарды сочли столкновение, в котором помимо Феттеля пострадали его напарник Кими Райкконен и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, гоночным инцидентом.



«Этим агрессивным манёвром он выбил не только себя из борьбы за первый чемпионский титул в «Феррари», но также выбил из гонки Кими Райкконена, Макса Ферстаппена и Фернандо Алонсо.



С учётом этого, а также эпизода в Баку, Феттель не заслуживает того, чтобы стать чемпионом», — цитирует Дорнбоса Ziggo Sport Totaal.