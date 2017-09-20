Маркес: этот чемпионат просто потрясающий, борьба очень плотная

Гонщик заводской команды MotoGP Марк Маркес дал комментарий к предстоящему Гран-при Арагона.



«Борьба в этом чемпионате такая плотная, просто потрясающе. В Мизано мы вернулись на вершину, теперь у меня и Довициозо равное количество очков, а другие соперники в борьбе за титул тоже недалеко. Последние пять гонок будут очень интенсивными. Мы будем продолжать работать.



Я рад отправиться в Арагон в этот уик-энд. Это один из моих любимых треков в календаре, и мы постараемся выложиться на 100% перед нашими домашними болельщиками и бороться за победу, как это сделали в Мизано. Мы будем атаковать с первой тренировки и до последнего круга гонки», — цитирует Маркеса пресс-служба команды.