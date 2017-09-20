Хэмилтон: «Мерседес» не устранит слабости машины до конца сезона-2017

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не верит в то, что его команде удастся устранить слабости текущего болида до конца сезона-2017.



«Я думаю, что уик-энд в Сингапуре по-настоящему показал сильные и слабые стороны нашего болида. На сухой трассе мы были попросту нигде, так что, возможно, для нас это была самая неподходящая трасса, возможно, вторая, если сравнивать с Монако. И победа — это, очевидно, хороший результат. Мы должны не терять земли под ногами и постараться выжать всё из этой машины.



Мы знаем, что потенциально можем сделать на будущее, чтобы болид стал лучше. Этого не произойдёт с текущим автомобилем, но, возможно, со следующим», — цитирует Хэмилтона Autosport.