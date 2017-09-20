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Булье: Алонсо хочет остаться в «Макларене»

20 сентября 2017, среда. 13:34 Авто

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье сообщил, что Фернандо Алонсо заинтересован в том, чтобы остаться в команде на 2018 год, когда конюшня перейдёт на двигатели «Рено».

«Ему это интересно, и он месяцами говорил об этом, о конкурентоспособной машине. Мы в «Макларене» рады, что акционеры сделали выбор в пользу спорта, а не бизнеса, и решили заменить поставщика двигателей.

ДНК «Макларена» — быть конкурентоспособным, команда всегда была в тройке лучших. Сегодня мы знаем, что у нас есть достойное шасси, которое, при наличии двигателя, равного по уровню с моторами конкурентов, позволило бы нам оказаться в тройке лидеров. Для нас важно быть конкурентоспособными вне зависимости от того, какую роль играет Фернандо.

Мы должны были принять это решение для себя. Но если вы хотите быть конкурентоспособными, вам нужен не только хороший мотор, но и хороший пилот», — цитирует Булье официальный сайт Формулы-1.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Рено Спорт Ф-1 Фернандо Алонсо Эрик Булье
Новости. Авто
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