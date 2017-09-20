Бывший гонщик и моторист Ф-1 Джон Николсон скончался в возрасте 75 лет

Бывший новозеландский гонщик Джон Николсон скончался в возрасте 75 лет. Николсон принял участие всего в одном Гран-при Формулы-1 — новозеландец вышел на старт гонки в Сильверстоуне в 1975 году. Однако в качестве поставщика двигателей он выиграл два чемпионата Ф-1.



Наибольшую известность Николсон получил как один из основателей Nicholson-McLaren Engines, выпускавшей знаменитую модель «Косуорт DFV». Двигатели новозеландца привели к чемпионству Эмерсона Фитипальди (в 1974 году) и Джеймса Ханта (в 1976-м).



Хотя Николсону не хватало финансов и времени, чтобы продолжать карьеру гонщика на высшем уровне, он продемонстрировал высокие способности в младших сериях, где побеждал многих будущих звёзд автоспорта.



