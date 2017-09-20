IndyCar: Такума Сато вернётся в команду Rahal Letterman Lanigan Racing

Победитель гонки «Индианаполис 500» Такума Сато вернётся в команду Rahal Letterman Lanigan Racing в следующем сезоне, сообщает AP. Японец выиграл «Инди 500» в этом сезоне, который был для него дебютным в составе Andretti Autosport, и стал первым японцем, которому покорилось это достижение.



Уроженец Токио выступает в IndyCar с 2010 года. На его счету две победы — в «Инди 500» (2017 год) и в Лонг-Бич (2013 год), а также шесть подиумов. С 2002 по 2008 год он гонялся в Формуле-1, где его лучшим результатом было третье место на Гран-пр США в 2003 году.



В Andretti Autosport Сато сменит Зак Веах.