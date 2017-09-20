Валентино Росси попробует выступить на Гран-при Арагона

Гонщик заводской команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси подтвердил, что попробует выступить на предстоящем Гран-при Арагона. Менее трёх недель назад итальянец сломал ногу, и ожидалось, что он останется вне соревнований минимум на 30-40 дней. Ранее, однако, стало известно, что он провёл двухдневные частные тесты на трассе в Мизано.



«К счастью, вчера у меня были хорошие тесты с моим YZF-R1M в Мизано. За день до этого дождь остановил меня после нескольких кругов. Вчера мне удалось проехать 20 кругов и найти ответы, которые я искал.



В конце концов, тесты были позитивными, и я хочу поблагодарить доктора Лусиди и его сотрудников, которые помогли мне найти наилучшие решения, чтобы почувствовать наименьшее количество боли в ноге, когда я еду.



Очевидно, что в конце тестов нога немного болела, но сегодня утром я пошёл к доктору Паскарелле для прохождения медицинского осмотра, результаты которого были позитивными», — цитирует Росси GPUpdate.