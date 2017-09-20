Палмер: я бы хотел провести ещё один год в «Рено», но команду можно понять

Пилот «Рено» Джолион Палмер, место которого в команде в следующем году займёт Карлос Сайнс, заявил, что понимает причины, по которым команда не стала продлевать с ним сотрудничество. Вместе с тем британец заявил, что намерен покинуть «Рено» с высоко поднятой головой и рассчитывает набрать как можно больше очков.

«У меня есть машина, с которой можно набирать очки. Я сконцентрирован на максимально результативной работе. Я бы с радостью подписал контракт с командой на следующий сезон, но учитывая то, как прошёл сезон, я могу понять руководство. Год был тяжёлый.

Я хочу покинуть «Рено» с высоко поднятой головой и доказать, что я могу выполнять работу. У меня есть шесть гонок, чтобы делать то, что я умею.

Следующие несколько этапов должны пройти для нас хорошо, даже лучше, чем в Сингапуре. Я рад нашей скорости и нашей конкурентоспособности. Думаю, на следующих этапах наша команда будет четвёртой по силе. Что касается следующего года, то я не переживаю за это», — приводит слова Палмера Crash.