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Штайнер: «Хаас» будет бороться за возвращение на седьмое место

20 сентября 2017, среда. 21:18 Авто

Завершение Гран-при Сингапура ознаменовалось перестановками в зачёте Кубка Конструкторов. Успешная гонка в исполнении Джолиона Палмера позволила «Рено» обогнать «Хаас», после чего американская команда опустилась на восьмое место в общем зачёте. По словам главы «Хааса» Гюнтера Штайнера, Кевин Магнуссен и Ромен Грожан будут тяжело бороться ради возвращения утраченной позиции.

«Мы проделали большую работу, чтобы завоевать эти два очка, но мы не ожидали этого. Эта гонка была похожа на наш опыт в Венгрии, надеюсь, это был последний подобный автодром и мы сможем вернуться к более привычной работе.

Как бы то ни было, мы закончили этап в Сингапуре неплохо, с другой стороны, мы потеряли седьмое место в Кубке конструкторов. Приезжая в Сингапур, мы понимали, что такое возможно. Теперь мы будем тяжело работать, чтобы вернуться на седьмую позицию", — цитирует Штайнера F1i.

После гонки на автодроме Марина Бей в активе «Хааса» 37 очков, у «Рено», занимающего седьмое место, 42 очка.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Хаас Ф-1 Гюнтер Штайнер Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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