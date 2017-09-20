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Бергер: приход Ауэра в Формулу-1 реалистичен

20 сентября 2017, среда. 22:49 Авто

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер, возглавляющий ныне серию DTM, заявил, что, невзирая на то что «Форс Индия» сохранит состав команды на следующий сезон, его племянник Лукас Ауэр имеет неплохие шансы попасть в Королевские гонки.

Ауэр является пилотом программы развития «Форс Индия», в нынешнем сезоне он выступает в чемпионате DTM.

«У Лукаса всё ещё есть шансы. „Форс Индия“ обращает на него внимание, вы можете в этом убедиться, так как он был приглашён на тесты без какого-либо вмешательства с моей стороны. Он работает над собой. У него хорошие шансы выиграть титул в DTM. Ну а своими тестами он показал, что его появление в Формуле-1 абсолютно реалистично», — цитирует Бергера F1Today.

Сам Ауэр заявил, что сконцентрирован на DTM.

«То, что „Форс Индия“ назвала состав команды на следующий сезон, не сильно повлияло на меня. Тесты — признак доверия с их стороны, и я нахожусь в контакте с командой, но сейчас я сосредоточен на DTM», — сказал Ауэр.

Источник: F1Today Сообщить об ошибке
Новости. Авто
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