Хэмилтон: думаю, борьба за титул будет плотной

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал положение в общем зачёте чемпионата. По словам британца, невзирая на отрыв в 28 очков от ближайшего преследователя, он ожидает плотной борьбы в гонке за титул.

«Нас ещё ждёт гонка в Японии, где потребуется прижимная сила, так что определённо это трасса будет для нас не самой подходящей. Нам будет сложно также в Бразилии и Мексике. Честно говоря, думаю, что борьба будет очень плотной. Сложно предугадать. Мы узнаем это точно, когда придёт время», — цитирует британца Nextgen-Auto.

После 14 этапов чемпионата у лидирующего в зачёте Льюиса Хэмилтона 263 очка, а у его ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля, — 235.