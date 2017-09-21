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Риккардо сдал свой болид RB10 в австралийский музей

21 сентября 2017, четверг. 10:09 Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо одолжил автомобильному музею Motor Museum, расположенному в Западной Австралии, болид RB10, на котором выиграл свой первый Гран-при три года назад в Канаде.

Автомобиль, который австралиец выкупил у «Ред Булл» после сезона-2014, будет находиться в музее на постоянной основе. После гонки в Сингапуре Риккардо прямиком направился в Перт на церемонию открытия пожертвованного им экспоната, сообщает The West Australian.

«Болид находился главным образом на заводе «Ред Булл», но я хотел, чтобы он вернулся домой. Я многим обязан Перту и Западной Австралии, и это приятный штрих», — отметил Риккардо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ред Булл Даниэль Риккардо
Новости. Авто
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