Риккардо сдал свой болид RB10 в австралийский музей

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо одолжил автомобильному музею Motor Museum, расположенному в Западной Австралии, болид RB10, на котором выиграл свой первый Гран-при три года назад в Канаде.



Автомобиль, который австралиец выкупил у «Ред Булл» после сезона-2014, будет находиться в музее на постоянной основе. После гонки в Сингапуре Риккардо прямиком направился в Перт на церемонию открытия пожертвованного им экспоната, сообщает The West Australian.



«Болид находился главным образом на заводе «Ред Булл», но я хотел, чтобы он вернулся домой. Я многим обязан Перту и Западной Австралии, и это приятный штрих», — отметил Риккардо.