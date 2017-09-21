Команда Чипа Ганасси выставит на сезон-2018 в IndyCar лишь два болида

Чип Ганасси подтвердил, что его команда, выступающая в IndyCar, будет представлена в сезоне-2018 всего двумя машинами. Команда приняла решение сократить количество болидов с четырёх до двух. Четырёхкратный чемпион IndyCar Скотт Диксон продолжит выступать за команду Ganassi, место во втором болиде пока вакантно.



Тони Канаан перейдёт в команду AJ Foyt Racing, в то время как Чарли Кимбалл и Макс Чилтон просто попали под сокращение.



«Это было тяжёлое решение, так как оно затрагивало многих людей. Такие новости приводят к сокращениям, так что мы должны были позволить многим людям уйти. Решение было принимать непросто, но мы чувствовали, что это будет лучше для нашего бизнеса… Мы вернёмся в 2018 году и будем готовы конкурировать за наш 12-й титул», — цитирует Ганасси пресс-служба команды.