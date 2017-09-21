Дэли: команды Формулы-1 должны обратить внимание на Ньюгардена

Гонщик IndyCar Конор Дэли считает, что команды Формулы-1 просто обязаны обратить внимание на Джозефа Ньюгардена. В сезоне-2017 Ньюгарден стал чемпионом серии IndyCar в составе команды «Пенске».



«Нет никакой возможности не обращать на него внимания. Парень выиграл чемпионат в свой первый сезон с командой «Пенске», и, возможно, он получает звонки от команд Формулы-1.



Прогресс — это то, что впечатляет в Джозефе. Пилоты всегда учатся, он с «Пенске» всего один год, и посмотрите, чего он достиг. Его будет очень тяжело победить здесь в будущем, если он не получит место в команде Ф-1», — цитирует Дэли Racer.