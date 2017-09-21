175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райкконен ответил скептикам, списавшим «Феррари» со счетов

21 сентября 2017, четверг. 12:23 Авто

Пилот «Феррари» Кими Райкконен ответил критикам, списавшим «Скудерию» со счетов в борьбе за титул после двойного схода на Гран-при Сингапура. Победу на последнем этапе одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, увеличивший свой отрыв от Себастьяна Феттеля до 28 очков.

«Вы, журналисты, полагаете, что это тяжело. Мы этого не делаем. Мы идём дальше, это просто ещё одна гонка, ещё один гоночный уик-энд, и мы продолжим бороться в полную силу, будем показывать лучшее. На что способны», — цитирует Райкконена Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель
Новости. Авто
21 сентября 2017, четверг
12:23 Райкконен ответил скептикам, списавшим «Феррари» со счетов
11:52 Дэли: команды Формулы-1 должны обратить внимание на Ньюгардена
10:47 Команда Чипа Ганасси выставит на сезон-2018 в IndyCar лишь два болида
10:09 Риккардо сдал свой болид RB10 в австралийский музей
00:19 Лёб завершил тесты «Ситроен» на гравии
20 сентября 2017, среда
23:42 Хэмилтон: думаю, борьба за титул будет плотной
23:27 Йохен Масс: Мик Шумахер — великий талант
22:49 Бергер: приход Ауэра в Формулу-1 реалистичен
21:22 Вильнёв: «Пирелли» уничтожает Формулу-1
21:18 Штайнер: «Хаас» будет бороться за возвращение на седьмое место
20:48 Палмер: я бы хотел провести ещё один год в «Рено», но команду можно понять
19:59 В 2019 году Сайнс может выступить за «Ред Булл»
18:42 Булье: в следующие пять лет «Макларен» вернётся туда, где должен быть
17:40 В 2018 году в «Рено» намерены биться за ключевых пилотов
16:46 Валентино Росси попробует выступить на Гран-при Арагона
16:41 IndyCar: Такума Сато вернётся в команду Rahal Letterman Lanigan Racing
16:29 Бывший гонщик и моторист Ф-1 Джон Николсон скончался в возрасте 75 лет
15:40 Хайдфельд и Розенквист продолжат выступать за «Махиндру» в Формуле-Е
15:00 Ферстаппен: лучший шанс «Ред Булл» на победу упущен
14:10 В «Хаасе» высказались в защиту применения командной тактики в Сингапуре
13:34 Булье: Алонсо хочет остаться в «Макларене»
13:06 Хэмилтон: «Мерседес» не устранит слабости машины до конца сезона-2017
12:39 Михаэля Шумахера могут перевезти для продолжения реабилитации в США
12:06 Перес пожертвовал свыше $ 168 тыс. пострадавшим от землетрясения в Мексике
11:19 Землетрясение в Мексике не нанесло ущерба трассе, принимающей этап Ф-1
11:12 Менеджер Райкконена: моя роль в управлении делами Кими уже не такая, как прежде
10:45 Маркес: этот чемпионат просто потрясающий, борьба очень плотная
09:55 Дорнбос: после аварии в Сингапуре Феттель не заслуживает чемпионства
00:56 Решение об участии «Астон Мартин» в Формуле-1 зависит от нового регламента
19 сентября 2017, вторник
23:54 Лёб проведёт тесты «Ситроена» на гравии
22:38 Йос Ферстаппен: если бы Феттеля наказали, то чемпионат был бы закончен
22:16 Сайнс: без «Ред Булл» меня бы не было в Формуле-1
21:32 Росси примет решение об участии на Гран-при Арагона 20 сентября
20:32 Трулли: одна ошибка «Мерседеса», и Феттель вернётся
19:27 Вольф посочувствовал «Феррари»
18:51 Сайнс: гонка в Сингапуре — одна из лучших в карьере
18:02 Вильнёв — о шансах Феттеля на титул: есть ещё 6 гонок, многое может произойти
15:20 Итальянская пресса раскритиковала «Феррари» и Феттеля после ГП Сингапура
15:10 Лауда: в аварии на старте гонки в Сингапуре виноват Феттель
14:13 Вольф: Боттас не является пилотом номер два
13:50 Хэмилтон: я не стану менять свой подход к гонкам
13:44 «Феррари» возьмёт в Малайзию больше «суперсофта», чем «Мерседес»
13:01 Гран-при Китая и Бахрейна поменяются местами в календаре Ф-1 на 2018 год
12:21 Лоу: Стролл может гордиться своим выступлением в Сингапуре
11:46 Эстебан Окон объявил, что остаётся в «Форс Индия» на сезон-2018
Все новости RSS
Партнерский контент