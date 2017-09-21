Райкконен ответил скептикам, списавшим «Феррари» со счетов

Пилот «Феррари» Кими Райкконен ответил критикам, списавшим «Скудерию» со счетов в борьбе за титул после двойного схода на Гран-при Сингапура. Победу на последнем этапе одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, увеличивший свой отрыв от Себастьяна Феттеля до 28 очков.



«Вы, журналисты, полагаете, что это тяжело. Мы этого не делаем. Мы идём дальше, это просто ещё одна гонка, ещё один гоночный уик-энд, и мы продолжим бороться в полную силу, будем показывать лучшее. На что способны», — цитирует Райкконена Autosport.