Рекламный ролик с Култхардом запретили к показу по ТВ

Рекламный ролик страховой компании Aviva, в котором бывший пилот Формулы-1 из Шотландии Дэвид Култхард сыграл роль таксиста, агрессивно управляющего автомобилем с пассажирами на борту, запретили к показу, информирует BBC. Видео запретили к показу как провоцирующее водителей к опасной езде после многочисленных жалоб со стороны зрителей. В общей сложности с агентством связались 58 человек, чтобы пожаловаться на данный видеоролик.



Сам ролик можно посмотреть в открытом доступе на видеохостинге YouTube.