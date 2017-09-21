Р. Браун: Феттель всё ещё может завоевать титул в сезоне-2017

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун не считает, что для пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля борьба за чемпионство закончена после аварии на старте гонки Гран-при Сингапура.



«Такое может случиться всегда. Это была типичная авария на первом круге. Чемпионат мира никоим образом не закончился. Осталось ещё шесть гонок. Феттель и «Феррари» настолько сильны, что могут выиграть чемпионат только за счёт своей мощи.



Себастьян и «Феррари» напоминают мне о моих временах в «Скудерии». Себастьян очень похож на Михаэля Шумахера в том, как он стоит за командой и видит себя частью всего. И я считаю, что та же дисциплина и сфокусированность вернут «Феррари» на вершину. Это будет тяжёлая битва между ним и Льюисом Хэмилтоном. Но если он сделает это, то заслужит этот титул», — цитирует Брауна Sport Bild.