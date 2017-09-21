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Леклер примет участие в четырёх пятничных тренировках

21 сентября 2017, четверг. 17:47 Авто

Пилот молодёжной академии «Феррари» Шарль Леклер примет участие в четырёх пятничных тренировках в соcтаве команды «Заубер». Леклер сядет за руль болида С36 на этапах в Малайзии, США, Мексике и Бразилии.

По сообщениям СМИ Леклер может занять место боевого пилота в составе команды «Заубер» в следующем сезоне, вторым вариантом, рассматриваемым командой, является Антонио Джовинацци, уже заменявший в нынешнем сезоне Паскаля Верляйна на этапах в Австралии и Китае.

Нынешний сезон Леклер проводит в Формуле-2, где возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя, Оливера Роуленда, на 59 очков.

Источник: Sauber F1 Team Сообщить об ошибке
Теги
Заубер
Новости. Авто
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