Пилот молодёжной академии «Феррари» Шарль Леклер примет участие в четырёх пятничных тренировках в соcтаве команды «Заубер». Леклер сядет за руль болида С36 на этапах в Малайзии, США, Мексике и Бразилии.



По сообщениям СМИ Леклер может занять место боевого пилота в составе команды «Заубер» в следующем сезоне, вторым вариантом, рассматриваемым командой, является Антонио Джовинацци, уже заменявший в нынешнем сезоне Паскаля Верляйна на этапах в Австралии и Китае.



Нынешний сезон Леклер проводит в Формуле-2, где возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя, Оливера Роуленда, на 59 очков.