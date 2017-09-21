Булье: перед сезоном мы были готовы предложить «Хонде» пропустить сезон

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье подчеркнул, что перед сезоном в команде предлагали «Хонде» пропустить нынешний сезон и сосредоточиться над улучшением производительности моторов.



«На первых тестах перед сезоном-2017 мы знали, что впереди нас ждут серьёзные проблемы. Мы начали поиск решений, которые помогли бы нам исправить ситуацию. В качестве крайних мер мы были готовы предложить «Хонде» пропустить сезон с целью добиться прогресса. «Макларен» на этот период выступал бы с другими двигателями. Были и другие варианты — мы были готовы работать вместе с инженерами «Хонды» над поиском решений проблем, но в конечном итоге ни одно из предложений не было принято, и мы не нашли другого выхода, кроме как прекратить наше сотрудничество», — цитирует Булье Auto Hebdo.