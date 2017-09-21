Avintia Racing подписала контракт с ветераном Moto2

Команда MotoGP Avintia Racing подписала контракт с ветераном младших серий бельгийцем Хавьером Симеоном на сезон-2018. Симеон заменит в составе коллектива Эктора Барберу, который перейдёт в чемпионат Moto2. Бельгийский гонщик выступал с 2011 года в чемпионате Moto2, записав на свой счёт одну победу.



Таким образом, после подписания контракта с Симеоном, в MotoGP не осталось вакантных мест в коллективах. До конца чемпионата осталось пять этапов. В общей сложности в следующем сезоне MotoGP примут участие 24 гонщика.