ФИА изменила систему начисления баллов для получения суперлицензии

В ФИА приняли решения внести изменения в систему начисления баллов для завоевания суперлицензии. Для получения разрешения на участие в Формуле-1 молодым пилотам по-прежнему необходимо заработать 40 баллов, однако теперь очевидно, что наибольшие шансы для этого есть в Формуле-2.

В частности, пилоты занявшие места с первого по третье в общем зачёте этого чемпионата получат необходимые 40 баллов. Возможность получить сразу 40 очков имеют также победители и вице-чемпионы двух последних сезонов GP2 и чемпион Indycar.

В других сериях количество начисленных очков за победу в чемпионате сокращается. Если раньше титул в Формуле-3 давал возможность завоевать 30 баллов, то теперь звание чемпиона серии может добавить в копилку пилота 25 баллов.

Сокращение начисляемых очков коснулось также Формулы V8 3.5, LMP1, Формулы-E и Супер Формулы, сообщает официальный сайт ФИА.