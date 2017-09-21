Хорнер: «Ред Булл» не может полностью отпустить своих пилотов

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прояснил ситуацию с переходом пилота программы австрийской команды Карлоса Сайнса в «Рено». Функционер дал понять, что «Ред Булл», в принципе, не намерен легко расставаться со своими пилотами.

«У нас было много запросов относительно многих наших пилотов, и похоже, что всё меняется изо дня в день. Когда станет спокойнее, всё станет ясно, но сейчас нам следует быть терпеливыми. Наши пилоты не будут доступны, они могут быть арендованы, но они не могут уйти от нас полностью. Этого не случится. Сайнс может стать важной частью „Ред Булл“», — цитирует Хорнера Crash.