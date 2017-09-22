Опубликован календарь WRC на 2018 год, Ралли Турции вернётся в чемпионат

Руководство WRC утвердило календарь чемпионата на следующий сезон. Главным изменением в нём станет возвращение Ралли Турции, которое заменит Ралли Польши. Последнее лишилась права проведения этапа WRC в связи с проблемами безопасности. Что касается турецкого этапа, то в последний раз гонка там проходила ещё в 2010 году.

Сам чемпионат стартует в январе, откроет его Ралли Монте-Карло, запланированное на 25-28 января. Завершится сезон в ноябре этапом в Австралии. Всего в следующем чемпионате предусмотрено 13 этапов, сообщает официальный сайт WRC.