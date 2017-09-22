Риккардо: Ферстаппен более сложный партнёр по команде, чем Феттель

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо сравнил нынешнего и бывшего партнёров по команде. По его словам, Макс Ферстаппен более сложный оппонент, чем Себастьян Феттель.

«Соглашусь ли я, что Ферстаппен самый сложный партнёр по команде? Учитывая то, какая картина сложилась сейчас, думаю, что да. Я не хочу преуменьшать заслуги Феттеля, он был и остаётся классным пилотом, но я уверен, что Макс — самый сложный партнёр по команде. Надеюсь, то же самое он может сказать и обо мне», — цитирует Риккардо Channel4.