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Риккардо: Ферстаппен более сложный партнёр по команде, чем Феттель

22 сентября 2017, пятница. 09:48 Авто

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо сравнил нынешнего и бывшего партнёров по команде. По его словам, Макс Ферстаппен более сложный оппонент, чем Себастьян Феттель.

«Соглашусь ли я, что Ферстаппен самый сложный партнёр по команде? Учитывая то, какая картина сложилась сейчас, думаю, что да. Я не хочу преуменьшать заслуги Феттеля, он был и остаётся классным пилотом, но я уверен, что Макс — самый сложный партнёр по команде. Надеюсь, то же самое он может сказать и обо мне», — цитирует Риккардо Channel4.

Источник: Channel 4 Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Себастьян Феттель
Новости. Авто
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