Хэмилтон: я не планирую завершать карьеру

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что на данном этапе карьеры не рассматривает вариант ухода из большого спорта.

«Когда находишься в Формуле-1, живёшь под светом софитов, ты в центре внимания и на вершине мира. Уходя из спорта, ты всё это теряешь и больше не получаешь таких возможностей. Последние годы я работаю над тем, чтобы изучить различные варианты того, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я занят этим постоянно.

У меня нет планов завершать карьеру. Конечно, меня посещали такие мысли, но когда находишься в пылу этой борьбы и когда чувствуешь, что все тренировки и работа, которую ты делал, приносит плоды, то хочется продолжать выступать как можно дольше", — цитирует британца Evening Telegraph.