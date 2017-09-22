Сайнс: будь у меня машина «Феррари» или «Мерседес», мог бы бороться за титул

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал ситуацию с переходом в «Рено», отметив, что до сих пор не знает, состоится ли его дебют за новую команду на предстоящем Гран-при Малайзии. Также испанец поделился мыслями о том, при каких условиях и на каком этапе карьеры он сможет вмешаться в борьбу за титул.

«Относительно этапа в Малайзии, мне ещё никто не говорил, что я буду делать. Что касается моего положения в целом, то я пилот „Ред Булл“, которого отдают в аренду в команду, которая со следующего сезона может быть сильной. В 2019 году я могу вернуться в главную команду „Ред Булл“.

Смог ли бы я бороться за титул? будь у меня машина «Феррари» или «Мерседес» я бы вмешался в такую борьбу. Но думаю, что мои притязания на титул возможны ближе к 2020 году. Наверное, Фернандо Алонсо ближе к третьему титулу, чем Карлос Сайнс к первому", — цитирует испанца F1Today.