Абитебуль: рано или поздно сотрудничество «Рено» с «Ред Булл» завершится

Глава «Рено» Сириль Абитебуль не стал опровергать слухи о возможном скором разрыве сотрудничества с «Ред Булл». Информация о том, что австрийская команда не будет получать силовые установки «Рено» после 2018 года появились во время Гран-при Сингапура, теперь же их косвенно подтвердил и Абитебуль.

«Рано или поздно наше сотрудничество с „Ред Булл“ завершится. Но единственное, что я могу подтвердить на сегодняшний день, это то, что у нас есть с ними контракт на следующий сезон», — приводит слова Абитебуля GrandPrix.