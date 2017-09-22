Педроса — лучший на второй практике Гран-при Арагона, Росси — 20-й

Испанец Дани Педроса показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Арагона, второй результат в активе Хорхе Лоренсо, третье время продемонстрировал Жоанн Зарко.
Многократный чемпион Валентино Росси, неожиданно вернувшийся на трассу после тяжёлого перелома ноги, показал лишь 20-й результат. Его напарник по команде Маверик Виньялес стал по итогам сессии 17-м.
MotoGP. Гран-при Арагона. Вторая практика
1. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 1:59,858
2. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +0,214
3. Жоанн Зарко (Monster Yamaha) +0,462
4. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,601
5. Карел Абрахам (Aspar Team) +0,613
6. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0,624
7. Сэм Лоуэс (Aprilia Racing ) +0,727
8. Андреа Довициозо (Ducati Team) +0,104
9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing) +1,157
10. Поль Эспаргаро (KTM) +1,184
...
17. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha) +1,774
20. Валентино Росси (Movistar Yamaha ) +2,059.