Педроса — лучший на второй практике Гран-при Арагона, Росси — 20-й

Испанец Дани Педроса показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Арагона, второй результат в активе Хорхе Лоренсо, третье время продемонстрировал Жоанн Зарко.

Многократный чемпион Валентино Росси, неожиданно вернувшийся на трассу после тяжёлого перелома ноги, показал лишь 20-й результат. Его напарник по команде Маверик Виньялес стал по итогам сессии 17-м.

MotoGP. Гран-при Арагона. Вторая практика

1. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 1:59,858

2. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) +0,214

3. Жоанн Зарко (Monster Yamaha) +0,462

4. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,601

5. Карел Абрахам (Aspar Team) +0,613

6. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +0,624

7. Сэм Лоуэс (Aprilia Racing ) +0,727

8. Андреа Довициозо (Ducati Team) +0,104

9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing) +1,157

10. Поль Эспаргаро (KTM) +1,184

...

17. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha) +1,774

20. Валентино Росси (Movistar Yamaha ) +2,059.