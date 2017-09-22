Фернли: команды не получают никакой информации о будущем Формулы-1

Заместитель руководителя Боб Фернли посетовал на то, что команды не получают никакой информации о будущей форме чемпионата Формулы-1.



«В некотором роде я разочарован. Мы очень много говорили. Но прошло уже девять месяцев, и можно было бы подумать, что теперь мы знаем больше. Программа, касающаяся двигателей, должна была быть завершена, потому что это краеугольный камень, касающийся контроля затрат. Часы тикают, и совсем скоро уже следующий год. Я надеялся, что мы хоть что-то увидим уже сейчас, по крайней мере скелет программы, которой мы будем следовать. Но мы ничего не получаем», — цитирует Фернли Autosport.



Вину за сложившуюся ситуацию Фернли возлагает на Liberty Media, владеющую правами на Формулу-1.