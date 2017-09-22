«Форс Индия» отчиталась о доходах и расходах за 2016 год

Команда «Форс Индия» зафиксировала увеличение доходов в 2016 году, однако понесла и большие расходы в минувшем сезоне, главным образом из-за колебаний курса валют.



Согласно недавно опубликованным финансовым отчётам, в 2016 году команда получила доход в размере £ 77,1 млн ($ 104,4 млн) против £ 64,2 млн ($ 86,94 млн) в 2015-м. Однако потери увеличились с £ 6,8 ($ 9,21 млн) млн до £ 11,6 млн ($ 15,71).



«Форс Индия» заявляет, что основные потери вызвали увеличения расходов на £ 5,7 (7,72) млн за обслуживание счетов вследствие колебания курсов валют.