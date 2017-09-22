Сын легендарного гонщика MotoGP Мика Дуэна попал в программу «Ред Булл»

«Ред Булл» объявил о приглашении в свою молодёжную программу четырёх юных гонщиков, выступающих в картинге — Денниса Хауэра, Джонни Эдгара, Гэри Томпсона и Джека Дуэна, сообщает Speedweek. Последний является сыном Мика Дуэна, пятикратного чемпиона мира в MotoGP Мика Дуэна.



В сезоне-2016 Джек Дуэн одержал победы в национальных картинговых чемпионатах класса KA Junior и KA2. В нынешнем году он выступает в европеском чемпионате, где на данный момент занимает третье место в личном зачёте. В следующем году юный гонщик дебютирует в британской Формуле-4 в составе команды «Арден».