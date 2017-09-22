Организаторы ГП Сингапура расследуют факт незаконного проникновения на трассу

Организаторы Гран-при Сингапура расследуют факт нарушения правил безопасности по ходу недавно состоявшейся гонки Формулы-1. Расследование началось после опубликованного в социальной сети «Фейсбук» поста от чрезмерно усердной пары, попавшей на трассу по ходу гонки.



В опубликованном посте сообщалось следующее: «Три часа утра. Подкупили охранника, чтобы он позволил нам выйти на трассу. Он не только разрешил, но и сфотографировал нас. Не болельщики Ф-1 не поймут, но большинство наших поймут».



Теперь организаторы Гран-при работают с персоналом службы безопасности, назначеным для работы в определённой зоне, чтобы выяснить, что именно произошло, сообщает F1i.