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Росси: ещё чувствую боль в ноге, но не сильную

23 сентября 2017, суббота. 01:52 Авто

Пилот команды MotoGP Валентино Росси поделился впечатлениями от пилотирования на пятничных тренировках Гран-при Арагона. Итальянец вернулся за руль мотоцикла после перелома большой и малой берцовых костей правой ноги.

«Я не так уж плох, я очень доволен, потому что сейчас я не чувствую сильной боли в ноге, и с ногой всё нормально. Я чувствую себя комфортно за рулём байка. У меня есть определённые проблемы, я испытываю некоторую боль, не не слишком сильную. Конечно, если будет дождь, то будет проще, потому что на мокрой трассе не нужно атаковать на максимуме. Так что мне очень интересно понять моё состояние на сухой трассе, но я надеюсь, что завтра будет лучше, потому что я должен понять, могу ли я быть конкурентоспособным», — цитирует Росси официальный сайт MotoGP.

Источник: MotoGP Сообщить об ошибке
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Валентино Росси MotoGP
Новости. Авто
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