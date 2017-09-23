Хэмилтон: благодарен Феттелю за ошибку, которую он допустил в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что благодарен гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю за ошибку, которую тот допустил в гонке Гран-при Сингапура.



«Прежде всего я полагаю, что нужно уважать людей, с которыми ты соревнуешься. Себастьян – невероятный спортсмен, один из лучших пилотов, которых мы видели в автоспорте. Но это здорово — видеть ошибки твоих конкурентов, и я благодарен Феттелю за ту, которую он допустил недавно. Если ты лучший и упорно работаешь, всегда хочется побеждать», — приводит слова Хэмилтона The Independent.



Отрыв Хэмилтона от Феттеля в общем зачёте Формулы-1 вырос до 28 очков.