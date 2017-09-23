Палмер счёл недостаточной сумму отступных, предложенную «Рено»

Пилот «Рено» Джолион Палмер не принял € 3 млн, предложенные ему управляющим директором команды Сирилем Абитебулем в качестве отступных за досрочное расторжение контракта, сообщает Marca. По информации издания, гонщик требует выплатить ему € 7 млн.



Таким образом, пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший пока не может досрочно присоединиться к команде «Рено», за которую точно будет выступать со следующего сезона, и велика вероятность, что Карлос продолжит выступать за «Торо Россо» как минимум в двух следующих гонках.