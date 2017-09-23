Командам Формулы-1 разрешили использовать актуальные машины в демозаездах

На заседании всемирного совета ФИА, который состоялся в Париже, было принято решение разрешить командам Формулы-1 использовать актуальные машины в демонстрационных заездах, как, например, те, что состоялись летом в Лондоне в рамках шоу F1 Live, о чём сообщает официальный сайт чемпионата.



Ранее правилами допускалось использование в таких заездах машин как максимум двухлетней давности, но уже в следующем году зрители смогут увидеть болиды 2017 или 2018 года. При этом послабление распространяется только на демозаезды, которые организует обладатель коммерческих прав Формулы-1, а машины смогут проехать в них не более 15 км. Также эти мероприятия не могут проходить на трассах, которые омологировали для использования машин Ф-1.