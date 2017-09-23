Марко: прогресс двигателя «Хонды» позволяет с оптимизмом смотреть в будущее

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко позитивно оценил возможный переход команды на двигатели от «Хонды» с 2019 года.



«Мы контактировали с «Хондой» и проводили собственные исследования. И то, что сказали нам в «Хонде», а также то, что мы выяснили сами, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Как вы видели в Сингапуре, обе машины «Макларена» стартовали в гонке из топ-10, «Хонда» развивает свой двигатель, и мы знаем, что происходит за кулисами.



У «Хонды» есть финансовый потенциал, необходимая инфраструктура, одна из лучших фабрик по производству двигателей с соответствующими тестовыми стендами. «Хонда» полностью посвятила себя сотрудничеству с Формулой-1, но стоит отметить, что японский менталитет несколько отличается от европейского», — приводит слова Марко ORF.