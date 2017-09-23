Сироткин провёл двухдневные тесты в Хересе на болиде «Рено»

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин провёл двухдневные частные тесты в Хересе на болиде Renault E20, в ходе которых отработал различные гоночные программы.



«Очередные два насыщенных дня на этой замечательной машине. Это уже вторые двухдневные тесты в этом месяце, что не может не радовать меня как гонщика. Я уже отлично знаю эту машину, тем интереснее было приехать на новую для нас трассу в Хересе. В прошлый раз я выступал тут ещё в Мировой серии Рено. В целом могу сказать, что тесты прошли хорошо. Отработали различные программы и попробовали много настроек. Мы с командой полностью довольны результатами тестов», — приводит комментарий Сироткина официальный сайт SMP Racing.