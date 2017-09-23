Сайнс: вместе с Хюлькенбергом хочу помочь «Рено» сделать следующий шаг

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, который в следующем году будет выступать за «Рено», в 2018 году надеется помочь своей новой команде сделать ещё один шаг вперёд.

«Когда пилот начинает выступать за заводскую команду — это определённо шаг вперёд. И это значит, что он становится частью большого проекта. Такие команды всегда стремятся к титулу. „Рено“ желает этого добиться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и я рад, что они доверяю мне.

В этом сезоне «Рено» часто выступал на уровне четвёртой команды чемпионата. Я вижу, что команда делает большие шаги в развитии на протяжении чемпионата, что не может не радовать. Я знаю, как они растут, потому как «Торо Россо» использует ту же силовую установку.

Следующий шаг будет сложным. Мы ещё не говорили о том, будем ли мы концентрировать усилия вокруг попытки завоевать четвёртое или третье место. Как бы то ни было, я хочу набрать как можно больше очков и вместе с Нико Хюлькенбергом помочь «Рено» сделать следующий шаг", — цитирует Сайнса Autosport.