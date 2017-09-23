Росси: мне нужно понять, смогу ли я доехать до финиша

Пилот команды Movistar Yamaha Валентино Росси прокомментировал итоги квалификации Гран-при Арагона MotoGP, в которой ему удалось показать третье время.

«Я думаю, что после моего перелома мы проделали отличную работу. Я должен поблагодарить всех, кто помогал мне. Я тяжело работал. С каждым днём ноге становится всё лучше. Я чувствовал некоторую боль на мотоцикле, но в целом мне было комфортно. Я очень рад, так как стартовать с третьей позиции очень важно.

Теперь нам нужно понять наш темп и понять, смогу ли я доехать до финиша. Как бы то ни было, я счастлив", — цитирует итальянца Motorsport.

Прогнозировалось, что после полученного в августе перелома ноги Росси пропустит около 40 дней, тем не менее пилот сумел восстановиться в кратчайшие сроки и получил допуск на участие в Гран-при Арагона.