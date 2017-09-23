Эрикссон выиграл квалификацию второй гонки Формулы-3, Мазепин — третий

Джоэль Эрикссон завоевал поул в квалификации ко второй гонке Формулы-3, второе место занял Ландо Норрис, третий результат показал российский пилот Никита Мазепин.
Мик Шумахер во второй гонке Формулы-3 на этапе в Шпильберге будет стартовать с двенадцатого места.
Формула-3. Шпильберг. Квалификация ко второй гонке.
1. Джоэль Эрикссон (Motopark) — 1:23,431
2. Ландо Норрис (Carlin) +0,003
3. Никита Мазепин (HitechGP) +0,253
4. Каллум Илотт (Prema) +0,300
5. Джехан Дарувала (Carlin) +0,317
6. Джейк Хьюз (HitechGP) +0,336
7. Ральф Арон (HitechGP) +0,339
8. Фердинанд Габсбург (Carlin) +0,349
9. Максимилиан Гюнтер (Prema) +0,395
10. Гуан Ю Чжоу (Prema) +0,398.
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12. Мик Шумахер (Prema)