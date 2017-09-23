Гелаэл надеется попасть в Формулу-1 в 2019 году

Пилот Формулы-2 Шон Гелаэл, выступавший за «Торо Россо» на первой тренировке Гран-при Сингапура, а также на тестах в Венгрии, дал понять, что рассчитывает попасть в «Королевские гонки» в 2019 году.

«Мы понимаем, что я должен показать очень хороший результат в Формуле-2 и получить суперлицензию. Но дело не только в ней, но и в том, что хочется показать достойное выступление в целом. Надеюсь, у меня получится сделать это в следующем году. Я приложу большие усилия и рассчитываю продолжить проводить тесты с „Торо Россо“. Затем посмотрим, что принесёт нам 2019 год», — цитирует Гелаэла Crash.

В нынешнем чемпионате Формулы-2 Гелаэл занимает пятнадцатое место в общем зачёте, имея в активе 17 очков.