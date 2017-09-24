Лауда: если бы я лидировал в чемпионате, не пошёл бы на риск в первом повороте

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что риск пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в гонке Гран-при Сингапура, манёвр которого привёл к аварии, был неоправданным, учитывая, что он лидировал в общем зачёте Формулы-1.



«Официально после гонки стюарды назвали это гоночным инцидентом. Если быть честным, это меня удивило. Заявление стюардов было очень детальным – где находились пилоты или машина в определённый момент и кто из них был на полметра выдвинут вперёд, назад или вбок по сравнению с другими. Для меня было очевидно, что Себастьян взял левее, чтобы защититься от атаки Ферстаппена, который ехал по центру, но не подумал, что это очень рискованный манёвр по отношению к другим пилотам. Думаю, Себастьяну нужно было понять, что его партнёр Кими также едет слева.



Авария произошла по вине Себастьяна. Конечно, это можно назвать гоночным инцидентом, но в этом случае это была вина Себастьяна. Если бы я лидировал в общем зачёте чемпионата, то не пошёл бы на такой риск в первом повороте. Особенно на трассе, где я считаюсь фаворитом. Вот мой анализ произошедшего», — приводит слова Лауды ESPN GB.